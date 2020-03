Neoen retenu pour 13 MW de stockage en France

(Boursier.com) — Neoen, le leader indépendant français de la production d'énergies renouvelables et l'un des plus dynamiques au monde, a été retenu pour 13 MW de capacité de stockage dans le cadre de l'Appel d'Offres Long Terme (AOLT) organisé par le gestionnaire de transport et de distribution RTE (Réseau de Transport d'Électricité).

La capacité fournie par Neoen se répartira entre deux projets. Le premier, remporté dans le cadre de la session 2021-2027, est composé de batteries lithium-ion, pour une puissance totale de 7 MW, et sera situé en région Bretagne ; le second, attribué dans le cadre de la session 2022-2028, représente une puissance de 6 MW.

Ces deux nouvelles installations viendront renforcer les capacités installées de Neoen en France, après la mise en opération il y a plus d'un an d'Azur Stockage, la plus grande centrale de stockage d'électricité (6 MW / 6 MWh) raccordée au réseau en France métropolitaine. Elles seront raccordées localement au réseau Enedis, sur le même modèle que celui de la centrale d'Azur Stockage, et participeront au maintien de la fréquence sur le réseau.

Neoen figure parmi les lauréats de l'appel d'offres très compétitif de RTE, 1 500 MW ayant été proposés pour un volume total de nouvelles capacités retenues par le gestionnaire de 377 MW pour 12 sociétés. Le stockage représente les deux tiers du volume adjugé, soit 253 MW, l'effacement contribuant par ailleurs pour 124 MW.

Le mécanisme de capacité a pour objectif de garantir la sécurité d'approvisionnement du système électrique. Il permet d'assurer la couverture des besoins des consommateurs lors des périodes de tension du système en France métropolitaine. Afin de sécuriser les nouvelles capacités nécessaires pour couvrir la demande lors de ces périodes, ce mécanisme prévoit l'organisation par RTE d'appels d'offres pour une durée de 7 ans.

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, a déclaré : "Un an seulement après l'inauguration d'Azur Stockage en France, ce nouveau succès vient confirmer la qualité des projets proposés par Neoen, qui opère en Australie la plus grande batterie au monde. Nous démontrons ainsi depuis plusieurs années la pertinence de nos solutions pour l'équilibrage du réseau et sommes fiers aujourd'hui de participer activement au développement du stockage en France."