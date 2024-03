Neoen : résultats salués !

(Boursier.com) — Neoen monte de 4,7% à 23,15 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 524,4 millions d'euros en 2023, en hausse de 4% par rapport à 2022. A taux de change constants, il a progressé de 8%. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs entrés en production et mis en service en 2022 et 2023, essentiellement en Australie et en France et, dans une moindre mesure, en Irlande et en Finlande.

L'Ebitda ajusté a grimpé à 474,8 ME en 2023, en hausse de +15% par rapport à 2022. A taux de change constants, c'est-à-dire en appliquant les taux de change moyens de 2022, l'Ebitda ajusté aurait atteint 488,6 ME, soit une progression de +18%. L'EBIT ajusté s'est élevé à 294,7 ME, en hausse de +14% par rapport à l'exercice 2022. Les charges d'amortissement ont progressé de 25 ME (+17%) en lien avec la croissance du parc d'actifs en opération. Le résultat opérationnel non courant a représenté une charge de 19 ME en 2023. Neoen rappelle avoir enregistré en 2022 une perte de valeur sur la centrale de Metoro au Mozambique, pour un montant de 19,9 ME.

Le coût de la dette a atteint 155,9 ME (135,6 ME un an auparavant), soit une hausse de 20,3 ME.

Le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé s'est inscrit en forte progression, à 80,4 ME (48 ME en 2022), soit +67%. Les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 324,7 ME, en recul de 132,3 ME malgré la croissance de l'Ebitda ajusté. Cette baisse résulte essentiellement de la variation négative du besoin en fonds de roulement, à hauteur de 91 ME, contre une variation positive de 81,6 ME en 2022.

Le groupe affiche une position de trésorerie très solide au 31 décembre 2023, de 778 ME (622,7 ME à fin 2022). Ce montant intègre le solde des sommes à rembourser à EDF OA qui s'élevait à 19,7 ME au 31 décembre 2023 (90,3 ME au 31 décembre 2022). La dette financière brute s'établissait à 3,804 MdsE au 31 décembre 2023 (3,51 MdsE au 31 décembre 2022). Le total du portefeuille (hors projets 'early-stage') ressortait à 27,6 GW à fin décembre 2023 (19,3 GW à fin décembre 2022), soit une hausse de 8,3 GW (+43%).

Dividende

Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 14 mai 2024, le versement d'un dividende de 0,15 euro par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de +20% par rapport à l'année précédente. Les actionnaires auront le choix entre un paiement à 100% en espèces ou un paiement à 100% en actions avec une décote de 10%. Les dates de détachement et de paiement du dividende sont respectivement prévues les 20 mai et 11 juin 2024.

Impala, qui détient 42,2% du capital de Neoen, a communiqué à Neoen son intention d'opter pour le paiement de son dividende en actions...

Perspectives affichées

Neoen prévoit pour l'année 2024 un Ebitda ajusté compris entre 530 et 560 ME, soit une croissance annuelle à deux chiffres comme annoncé dans son plan stratégique, ainsi qu'un taux de marge d'Ebitda ajusté supérieur à 85%.

Le groupe confirme son ambition de voir son Ebitda ajusté dépasser 700 ME en 2025 et sa capacité totale en opération ou en construction atteindre 10 GW dans le courant de l'année 2025.

L'ensemble des objectifs du Groupe tient compte de la meilleure estimation à date du calendrier d'exécution de ses projets et de sa vision actuelle de l'évolution des prix de marché...

Portzamparc souligne que la guidance et les résultats sont "en ligne avec les attentes". La croissance est jugée de qualité et devrait s'accélérer en 2025. De quoi viser un cours de 29,30 euros en conseillant de 'conserver' le dossier.