Neoen remporte 81,6 MWc de projets solaires en France

Neoen remporte 81,6 MWc de projets solaires en France









Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen , le premier producteur indépendant français d'énergies renouvelables et l'un des plus dynamiques au monde, annonce avoir remporté 81,6 MWc, lors des deux derniers appels d'offres gouvernementaux pour les centrales solaires au sol ("CRE Innovation" et "CRE 4.9").

Les 73,6 MWc remportés à l'appel d'offres CRE 4.9 se décomposent en 5 projets de puissances allant de 3 à 39 MWc, détenus par Neoen, conformément à son modèle "develop-to-own". D'une puissance de 39 MWc, la future centrale solaire au sol de Loirecopark, située dans le département de la Sarthe, sera implantée sur des terrains appartenant à la Communauté de Communes Sud Sarthe et sera l'une des plus grandes centrales de Neoen en France. Elle permettra de revaloriser un site dégradé, ancien terrain militaire affecté par une pollution pyrotechnique. Une fois mise en service, à la fin de l'année 2022, elle produira un volume d'électricité verte équivalent à la consommation en électricité de 26 000 habitants.

Les quatre autres projets lauréats de l'appel d'offres CRE 4.9 se situent dans les départements de la HauteVienne, de l'Ain et du Calvados. Ils témoignent de la capacité de Neoen à développer des projets sur l'ensemble du territoire français. La mise en service de ces centrales s'échelonnera entre la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Tout comme le projet de Loirecopark, trois de ces projets sont des centrales solaires au sol et contribueront à la réhabilitation de sites dégradés, qui est une priorité de Neoen. Le quatrième est un projet d'ombrières de parking, et verra son capital ouvert à l'investissement participatif.

Deux autres projets ont été désignés vainqueurs de l'appel d'offres CRE Innovation en décembre 2020, pour une puissance totale de 8 MWc. Ces deux centrales solaires au sol bénéficieront d'une maintenance prédictive innovante, grâce à un outil de détection automatique et analytique des éventuels défauts des panneaux solaires. L'une, à Portets en Gironde, d'une puissance de 5 MWc, sera implantée sur une ancienne carrière tandis que la seconde, d'une puissance de 3 MWc et située dans le département de la Loire sur la commune de Saint-Priest-la-Prugne, permettra la réhabilitation d'un ancien site minier d'uranium.

Au cours des neuf périodes d'appel d'offres CRE 4, Neoen a remporté 364,6 MWc de projets solaires, ce qui représente un investissement total supérieur à 300 millions d'euros. Près des deux tiers des projets remportés sont implantés sur des sites dégradés ou en ombrières de parking ; 183 MWc sont déjà en service ou en construction.

A cette capacité de 364,6 MWc remportée au cours des différentes périodes d'appel d'offres CRE 4 s'ajoutent les 8 MWc de l'appel d'offres CRE Innovation ainsi que 66 MWc remportés lors de l'appel d'offres CRE Bi-technologique de 2018 pour lequel Neoen était le premier lauréat. En 4 ans, Neoen a donc remporté 438,6 MWc dans les appels d'offres du gouvernement français.