Neoen remporte 80 MWc de projets solaires dans le cadre de l'appel d'offres RESS 2 en République d'Irlande

(Boursier.com) — Neoen , l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable au monde, annonce son succès dans le deuxième appel d'offres gouvernemental RESS 2 avec le gain de deux projets d'une capacité totale d'environ 80 MWp : Ballinknockane Solar dans le comté de Limerick (environ 61 MWp) et Threecastles Solar dans le comté de Wicklow (environ 19 MWp). Les résultats provisoires de l'appel d'offres ont été publiés le 20 mai 2022, les résultats définitifs devant être annoncés fin juin.

La mise en service des deux centrales qui seront détenues en totalité et exploitées par Neoen est prévue pour fin 2025. Ensemble, elles produiront environ 76 GWh par an, ce qui permettra d'alimenter environ 18.000 foyers et d'éviter l'émission de plus de 24.400 tonnes de CO2 par an.

Ce succès intervient quatre semaines seulement après la connexion de Millvale, le premier parc solaire irlandais de Neoen, qui figurait parmi les lauréats de RESS 1 et qui est la première grande centrale solaire au sol raccordée au réseau en Irlande. Les deux nouveaux projets renforcent de façon significative le portefeuille irlandais de Neoen, qui comprenait déjà trois parcs solaires pour un total de 58 MWp en cours de construction (y compris Millvale), huit parcs éoliens en exploitation, d'une capacité totale de 53 MW, et un portefeuille de plus de 220 MW de projets solaires, éoliens et de batteries en développement avancé.