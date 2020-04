Neoen remporte 66 MW de projets solaires en France

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen a remporté 66 MW lors du dernier appel d'offres gouvernemental pour les centrales solaires au sol ("CRE 4.7"). Ces 66 MW se décomposent en six projets de puissances allant de 3 à 28 MW. Les projets sont détenus par Neoen, conformément à son modèle develop-to-own, et deux d'entre eux verront leur capital ouvert à l'investissement participatif.

Ces six projets lauréats se situent dans les départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne, du Gard, de l'Indre, des Landes et du Maine-et-Loire. Ils témoignent de la capacité de Neoen à développer des projets sur l'ensemble du territoire français. La mise en service des centrales s'échelonnera entre fin 2021 et début 2022.

Une majorité d'entre eux (quatre sur six) contribueront à la réhabilitation de sites dégradés. Cela illustre la volonté de Neoen de développer ses projets en priorité sur des friches ou des terrains en déshérence.

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, déclare: "en étant l'un des principaux lauréats de ce dernier appel d'offres, Neoen conforte une fois encore sa position de leader indépendant du solaire en France. Depuis 2017, nous avons remporté près de 350 MWc de projets solaires lors des appels d'offres gouvernementaux. Avec un taux de succès de 97% des projets présentés, nous démontrons notre capacité à mener à bien nos projets en collaboration étroite avec les acteurs locaux, élus et propriétaires, qui jouent un rôle majeur dans leur concrétisation. Ce nouveau succès vient élargir notre portefeuille de projets déjà sécurisés".