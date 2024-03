Neoen remporte 119 MWc de projets solaires en France

(Boursier.com) — Neoen a remporté 119 MWc de projets lors du dernier appel d'offres gouvernemental pour les centrales solaires au sol gérés par la CRE.

Neoen a obtenu 7 projets d'une puissance allant de 5 à 30 MWc, et se classe ainsi second lauréat.

Avec 479 MWc remportés depuis 2 ans, Neoen conserve sa position de 1er lauréat en cumulé dans cette catégorie sur les 5 périodes de l'appel d'offres PPE2.

Neoen a développé ces projets en étroite concertation avec les élus locaux et les acteurs du territoire. Ils se situent dans les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Leur nombre et leur diversité illustrent la capacité et l'expertise de Neoen à développer des centrales photovoltaïques au sol sur l'ensemble du territoire français.

La construction de ces parcs solaires devrait s'échelonner entre 2024 et 2028 et sera confiée à des EPC français, spécialistes du photovoltaïque. Elle générera de nombreuses créations d'emplois directs et indirects ainsi que des retombées économiques importantes pour les territoires.

Parmi les 7 projets lauréats de la catégorie 'centrales au sol', le parc de Lapenne (21 MWc) en Ariège est l'un des premiers projets agrivoltaïques du département. Il permettra à un éleveur déjà installé de diversifier ses sources de revenus en combinant, sur un même espace, l'exploitation d'un élevage ovin et la production d'électricité renouvelable. L'Institut de l'Elevage (IDELE), avec lequel Neoen collabore depuis plusieurs années, y réalisera un suivi annuel.