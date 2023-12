Neoen remporte 104,4 MWc de nouveaux projets solaires en France

(Boursier.com) — Neoen a remporté 104,4 MWc de projets solaires lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de régulation de l'énergie (CRE technologiquement neutre PPE2). Systématiquement parmi les tout premiers lauréats des appels d'offres de la CRE dans les catégories sol, bâtiment et technologiquement neutre, Neoen se classe à ce jour, avec ce dernier succès, premier lauréat des appels d'offres CRE5.

Ces 104,4 MWc se décomposent en 4 projets allant de 14,4 à 30 MWc, détenus à 100% par Neoen. La mise en service de ces centrales devrait s'échelonner entre 2025 et 2028.

Une fois opérationnelles, ces 4 centrales photovoltaïques permettront de produire annuellement l'équivalent de la consommation électrique d'au moins 50.000 personnes en France (chauffage inclus).

A Geloux (Landes), où Neoen opère un parc solaire de 7,2 MWc depuis 2014, Neoen a développé à la demande des élus locaux, un second parc de 14,4 MWc sur des parcelles communales sylvicoles. Les trois autres projets lauréats sont des parcs agrivoltaïques qui permettront d'associer sur un même espace activité d'élevage ovin et production d'énergie solaire.

- Le parc de Brisanne (30 MWc) en Mayenne est l'un des premiers projets agrivoltaïques du département. Il permettra de sécuriser l'exploitation agricole ovine en place et de créer un second emploi d'éleveur à temps plein. L'Institut de l'Elevage (IDELE), avec lequel Neoen collabore depuis maintenant plusieurs années, y réalisera un suivi annuel durant l'exploitation.

- Dans le cadre du projet de Villegongis (Indre, 30 MWc), 60 hectares de terrain seront mis à disposition d'un éleveur ovin pouvant conduire un cheptel d'environ 250 moutons. Neoen a signé un partenariat avec le lycée agricole Naturapolis de Châteauroux dans le but de promouvoir l'agrivoltaïsme et de proposer à de jeunes éleveurs des projets d'installations sur des parcs agrivoltaïques de son portefeuille.

- A Réchicourt-le-Château, en Moselle, le projet agrivoltaïque d'une puissance de 30 MWc a été développé par Neoen depuis 2019, en étroite concertation avec les exploitants agricoles, les élus locaux et les experts de la Fédération Nationale Ovine.