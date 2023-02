Neoen relève son objectif d'Ebitda ajusté 2022

(Boursier.com) — Neoen estime que son Ebitda ajusté 2022 devrait se situer légèrement au-dessus de 410 millions d'euros, contre un précédent objectif compris entre 390 à 410 ME.

Neoen avait déjà relevé cet objectif à deux reprises en cours d'exercice, après l'avoir initialement fixé en mars 2022 dans une fourchette comprise entre 360 et 375 ME. La performance attendue par Neoen pour 2022 représente une croissance supérieure à 36% par rapport à l'Ebitda ajusté de 300 ME réalisé en 2021.

Cette forte progression s'explique notamment par l'augmentation de la quantité d'électricité produite par Neoen, conséquence de la croissance de ses capacités solaires et éoliennes. Dans une moindre mesure, Neoen a aussi enregistré une hausse des revenus tirés de ses capacités de stockage, également en croissance, et bénéficié d'un contexte de prix plus élevés pour ce qui concerne la part limitée des ventes d'électricité sur les marchés.

Neoen a par ailleurs connu une fin d'année particulièrement dynamique dans l'ensemble de ses géographies, tant en termes de gains de nouveaux contrats, y compris de contrats innovants, que de mises en chantiers de nouveaux projets. Ceci se traduit par une augmentation de 1 GW de son portefeuille sécurisé au cours du seul 4e trimestre 2022.

Au cours du 4e trimestre 2022, Neoen a également lancé la construction de plusieurs projets totalisant une capacité de 1 GW. Ces projets sont à la fois situés dans des pays où Neoen était historiquement présent (Finlande, France, Portugal ou Australie), mais aussi, pour la première fois, au Canada et en Suède.

Au total, le portefeuille sécurisé du Groupe atteint 7,4 GW à fin décembre 2022 (6,3 GW à fin septembre 2022 et 6 GW à fin décembre 2021). De plus, avec 1 GW de constructions lancées au 4e trimestre, la capacité en opération ou en construction de Neoen est passée de 5,6 GW à fin septembre 2022 à 6,6 GW à fin décembre 2022, alors qu'elle était de 5,4 GW à fin décembre 2021.

"Plus que jamais, Neoen démontre sa capacité à mettre en oeuvre sa stratégie, conformément au plan annoncé, et se distingue par sa faculté à délivrer une croissance à la fois ambitieuse, profitable et durable", commente Xavier Barbaro, PDG de Neoen.

A l'occasion de la présentation de ses résultats annuels à la communauté financière, le 1er mars 2023 au matin, Neoen effectuera une présentation détaillée sur l'état d'avancement à mi-parcours de l'exécution de sa stratégie 2021 - 2025.