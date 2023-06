Neoen relève son Ebitda ajusté 2025

(Boursier.com) — Neoen a revu à la hausse son objectif d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2025 à la suite du contrat remporté auprès de l'AEMO (Australian Energy Market Operator) pour la Collie Battery Stage 1.

Neoen estime en effet désormais que son Ebitda ajusté devrait dépasser 700 millions d'euros dès 2025.

La révision de cet objectif procède tant d'une actualisation des prévisions opérationnelles que de la réintégration dans la guidance de la contribution des opérations de 'farm-down', pour un montant que Neoen maintient inchangé dans ses prévisions.

Neoen rappelle avoir indiqué, début mai, son ambition de réaliser un Ebitda ajusté supérieur à 600 ME en 2025 hors 'farm-down'.

L'actualisation des prévisions de Neoen tient compte du gain d'un contrat de capacité de stockage de 197 MW et de 4h, remporté auprès de l'AEMO (Australian Energy Market Operator). Ce contrat, d'une durée de 2 ans, doit prendre effet au 4e trimestre 2024. La capacité de stockage sera fournie par la future Collie Battery Stage 1, en Western Australia. Il s'agit de la première batterie longue durée de Neoen (219 MW/ 877 MWh).

"Nous sommes heureux de voir que notre stratégie dans le stockage, s'appuyant notamment sur des batteries d'une durée plus longue, porte déjà ses fruits. Le gain de cet important contrat en Western Australia nous amène à rehausser nos perspectives pour 2025 et nous visons désormais un Ebitda ajusté supérieur à 700 ME. Ce nouveau succès démontre la capacité de Neoen à accélérer et à amplifier la valeur créée pour ses clients et ses actionnaires", commente Xavier Barbaro, Président Directeur général de Neoen.