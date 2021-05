Neoen : recul des ventes de 16% sur le début d'année

(Boursier.com) — Sur le T1 2021, le chiffre d'affaires de Neoen a atteint 80,2 ME, en baisse de 16% par rapport au premier trimestre 2020 qui avait notamment bénéficié de revenus exceptionnellement élevés dans l'activité de stockage en Australie.

La production d'électricité s'est établie à 1.256 GWh, en progression de 13% sur un an.

Le portefeuille sécurisé ressort à plus de 5,2 GW à fin mars 2021.

Le total du portefeuille s'élève à 12,7 GW, contre 12 GW à fin 2020.

La société confirme ses objectifs pour 2021 avec un EBITDA compris entre 295 et 325 ME, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%. La capacité en opération ou en construction est annoncée à plus de 5 GW en fin d'exercice...