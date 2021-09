Neoen réalise sa première opération de farm-down en France

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a signé un accord en vue de céder 100% de ses parts dans les centrales solaires françaises de Grabels et Lagarde qui représentent une capacité totale de 11 MWc. Les deux centrales seront cédées à Amarenco, un producteur indépendant d'énergie exclusivement photovoltaïque de référence en Europe, pour une valeur d'entreprise de près de 31 millions d'euros, soit 2,8 millions d'euros par MWc. Le produit net de cession s'élèvera à un niveau d'environ 10 millions d'euros, qui contribueront à l'EBITDA 2021.

Situées dans les départements de l'Hérault (34) et du Vaucluse (84), les centrales de Grabels et Lagarde, lauréates de l'appel d'offres gouvernemental CRE 1, sont respectivement entrées en opération en août 2015 et en août 2018. Elles bénéficient de contrats d'achat d'électricité courant jusqu'en 2035 pour l'une et 2036 pour l'autre. Chacune de ces deux centrales est constituée à hauteur de deux tiers de panneaux photovoltaïques cristallins et d'un tiers de modules photovoltaïques à concentration.

L'opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021.

Elle s'inscrit dans la stratégie de Neoen de procéder dès cette année, puis de manière régulière mais sélective, à la cession totale ou majoritaire (farm-down) de projets ou d'actifs de son portefeuille sécurisé. Renforçant la capacité financière du Groupe, ces opérations de farm-down contribueront au financement de la construction de nouveaux actifs. Neoen entend réaliser d'autres opérations de farm-down d'ici à la fin de l'année 2021, dans le cadre de processus compétitifs actuellement en cours.

Comme précédemment annoncé, la contribution des produits nets associés à ces opérations de farm-down ne dépassera pas 20% de l'EBITDA 2021. Le Groupe rappelle qu'il prévoit d'atteindre un EBITDA 2021 compris entre 295 et 310 millions d'euros. Neoen rappelle également, que dans le cadre de son plan 2025, sa politique de farm-down sera mise en oeuvre dans la limite d'un volume de projets cédés ne dépassant pas 20% de la croissance annuelle brute de son portefeuille sécurisé.