Neoen : proche de la cible ?

(Boursier.com) — Neoen est stable à 29,80 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires du premier semestre a progressé de 24% à 277 ME. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 252 ME, en augmentation de 44%. Le résultat net ajusté s'est établi à 63 ME, contre 1 ME au premier semestre 2022.

Le portefeuille sécurisé augmente de 0,6 GW à 8 GW à fin juin 2023, dont 7 GW d'actifs en opération ou en construction. La position de trésorerie atteint près de 1,1 MdE à fin juin 2023, celle-ci bénéficiant notamment de l'augmentation de capital de 750 ME réalisée en mars.

Le Groupe a confirmé son objectif d'EBITDA ajusté 2023 à un niveau compris entre 460 et 490 ME, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté désormais attendu au-dessus de 80%.

Le groupe réitère enfin son ambition de voir son EBITDA ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 ainsi que son objectif d'atteindre plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.

"Malgré une production plus faible qu'attendu, Neoen dégage une progression de son EBITDA" commente Portzamparc. "Nous considérons que l'EBITDA 2023 devrait atteindre le haut de la fourchette de la guidance (PZP 487 ME sous une hypothèse de 40MEUR de farm-down + 40 ME de LDs), soit une marge de 86%, puis croître de 17% en 2024 et de 25% en 2025 pour atteindre 716 ME" estime l'analyste qui vise un cours de 30 euros sur le dossier.