Neoen prévoit un EBITDA 2020 dans le bas de la fourchette

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 du groupe Neoen s'est élevé à 298,8 ME, en hausse de 18% par rapport à 2019. Le producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable a mis en opération 769 MW et lancé la construction de 987 MW en 2020.

Le groupe a gagné plus de 1 GW de nouveaux projets sur l'année, dont plus de 600 MW au 4ème trimestre. Le portefeuille sécurisé atteint 5,2 GW au 31 décembre 2020 contre 4,1 GW à fin 2019.

Neoen prévoit un EBITDA 2020 dans le bas de la fourchette de 270 à 285 ME annoncée précédemment et réitère ses objectifs pour 2021 et 2022.