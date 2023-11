Neoen présente un chiffre d'affaires de 397,5 ME sur 9 mois, en hausse de 12%

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, annonce un chiffre d'affaires non audité de 397,5 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2023, en hausse de 12% par rapport aux 9 premiers mois de 2022. A taux de change constants, il a progressé de 16%.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est inscrit en recul de 8% par rapport au troisième trimestre 2022, essentiellement en raison de l'effet mécanique de l'entrée en vigueur en 2023 de plusieurs PPA à des prix inférieurs aux prix de marchés enregistrés l'an dernier et d'une base de comparaison élevée concernant les revenus de stockage.

Neoen a remporté 912 MW de nouveaux projets au cours des 9 premiers mois de l'année dont 347 MW au troisième trimestre.

Le portefeuille sécurisé ressort à 8,3 GW à fin septembre 2023, dont 7,2 GW d'actifs en opération ou en construction.

Le Groupe confirme son objectif d'EBITDA ajusté 2023, qu'il attend désormais vers le milieu de la fourchette initiale de 460 à 490 ME, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté supérieur à 80%. Le Groupe réitère enfin son ambition de voir son EBITDA ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 ainsi que son objectif d'atteindre plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, a déclaré : "Trimestre après trimestre, notre production d'électricité continue de progresser fortement, démontrant la faculté de Neoen à faire croître son parc de centrales à un rythme soutenu et à délivrer une performance opérationnelle de premier plan. Le ralentissement de la croissance de notre chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'exercice était, quant à lui, largement anticipé et pris en compte dans notre guidance : avec l'entrée en vigueur de plusieurs contrats PPA significatifs, ces revenus à prix sécurisés sur le long terme se sont en effet mécaniquement substitués à des revenus " early generation " qui avaient bénéficié l'an dernier de prix de marché particulièrement élevés. De même, nos revenus de stockage avaient profité lors de l'exercice précédent d'une très forte volatilité sur les marchés de l'électricité en Australie, créant là aussi un effet de base de comparaison défavorable, parfaitement identifié. Ainsi conforté dans ses prévisions, Neoen est en mesure de confirmer ses objectifs à court comme à moyen terme. Fort de notre diversification technologique et géographique, ainsi que de notre modèle basé sur une forte proportion de revenus contractés, nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer une croissance solide, régulière et génératrice de valeur."