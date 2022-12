Neoen : pourquoi une telle hausse ?

(Boursier.com) — Neoen se distingue sur la place parisienne avec un titre qui grimpe de plus de 5% à 39,9 euros. Une hausse qui permet à la valeur de repasser en territoire positif depuis le début de l'année. Il faut dire que le producteur d'énergies renouvelables bénéficie d'une actualité particulièrement porteuse ce mardi.

Le groupe a tout d'abord remporté 180 MW de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France. Neoen a également signé un accord de long terme pour fournir 90 MWc d'énergie verte au groupe de mode H&M à partir de son parc solaire de Hultsfred en Suède. Le projet, développé et détenu conjointement par Neoen et le développeur de projets d'énergie solaire Alight, sera construit à l'aide de panneaux photovoltaïques à faible émission de carbone qui seront installés autour de la piste de l'aéroport de Hultsfred. Il s'agit du PPA solaire le plus important conclu à ce jour en Suède.

Enfin, Neoen est soutenu par un renfort de poids coté analyste puisque Barclays a rehaussé à 'surpondérer' son opinion sur la valeur tout en remontant son objectif de 40 à 47 euros. Pour le broker, la société dispose d'un ensemble d'actifs équilibré et son portefeuille de projets s'est amélioré.