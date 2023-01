Neoen : nouveau "PPA" en Suède

(Boursier.com) — Neoen a signé fin décembre 2022 un "virtual power purchase agreement" avec Coveris, l'un des leaders européens dans le secteur du packaging. Il s'agit du deuxième Corporate PPA signé par Neoen en Suède.

Selon les termes de ce contrat, Coveris achètera l'équivalent de plus de 60% de l'électricité verte produite et injectée sur le réseau suédois par le futur parc éolien de Storbrännkullen, dont la capacité totale sera de 57,4 MW. Ce contrat, d'une durée de 10 ans, est partiellement indexé sur les prix du marché. Le reste de l'énergie et des garanties d'origine seront vendues par Neoen sur le marché de l'électricité nordique.

La construction a débuté en juillet 2022 et le parc devrait être mis en service fin 2023.

Avec la signature de ce deuxième PPA, quelques semaines après celle du plus important PPA solaire (90 MWc) conclu en Suède pour le parc photovoltaïque de Hultsfred, Neoen affirme son ambition de devenir un acteur de référence en Suède et de participer activement à l'atteinte de l'objectif national de 100% d'énergie décarbonée d'ici 2040.