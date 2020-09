Neoen : mise en service de l'extension de la batterie Hornsdale Power Reserve

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, annonce la mise en service de l'extension de sa centrale Hornsdale Power Reserve (HPR).

L'ajout de 50 MW porte ainsi à 150 MW la puissance totale de la première centrale de stockage à grande échelle au monde.

L'extension de capacité de stockage de la centrale HPR a été réalisée en partenariat avec Tesla, le gouvernement de South Australia et le gouvernement australien via la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) et l'Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA). Cette extension renforcera la contribution de la batterie à la stabilisation du réseau électrique ainsi qu'à la réduction de la volatilité des prix sur le marché et du risque de "black-out".

De plus, des tests vont commencer en coopération avec l'AEMO et ElectraNet, pour évaluer la capacité de la batterie à fournir de l'inertie au réseau, un élément essentiel pour la stabilité du réseau de South Australia. La fourniture de ces services à cette échelle par une batterie sera une première mondiale.

Une étude indépendante a démontré que la centrale Hornsdale Power Reserve a déjà permis aux consommateurs d'énergie de South Australia d'économiser plus de 150 millions de dollars australiens au cours de ses deux premières années d'exploitation. Grâce à la capacité de stockage accrue de HPR et aux nouveaux services proposés, les avantages pour les consommateurs, notamment liés à une plus grande pénétration des énergies renouvelables, devraient encore augmenter.

La construction de la centrale HPR a également entraîné des retombées économiques significatives pour l'État de South Australia. Selon un rapport d'Aurecon, les différentes phases de construction de la centrale de stockage de 150 MW ont permis de créer 158 emplois et de générer plus de 300 millions de dollars australiens de valeur économique pour l'État, dont la moitié dans la région de Yorke et du Mid North.

Le Community Benefit Fund lié à ce projet va contribuer aux initiatives en faveur des communautés locales et devrait apporter plus d'un million de dollars australiens de bénéfices sociaux et économiques supplémentaires dans les années à venir.