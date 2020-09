Neoen : mise en service de l'extension de la batterie Hornsdale Power Reserve

Neoen : mise en service de l'extension de la batterie Hornsdale Power Reserve









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Neoen annonce la mise en service de l'extension de la batterie Hornsdale Power Reserve en Australie.

La puissance de la centrale de stockage Hornsdale Power Reserve de Neoen située dans l'État de South Australia a été augmentée de 50 MW. L'ajout de 50 MW porte ainsi à 150 MW la puissance totale de la première centrale de stockage à grande échelle au monde.

Réalisée en partenariat avec Tesla, le gouvernement de South Australia et le gouvernement australien via la CEFC et l'ARENA, la batterie va continuer de contribuer à l'atteinte des objectifs d'énergies renouvelables de l'État de South Australia.