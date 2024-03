Neoen : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Conformément à l'autorisation de l'assemblée générale mixte du 10 mai 2023 permettant la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions, Neoen annonce la signature ce jour avec un prestataire de service d'investissement d'un mandat pour le rachat d'un maximum de 100.000 titres sur une période allant du 1er mars au 29 mars 2024, avec un montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme de 2.800.000 euros.

Cette opération a pour objet l'acquisition de titres en vue :

*de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance, et

*de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ainsi que de tout autre plan d'actionnariat des salariés et dirigeants de Neoen SA et de ses filiales