Neoen met en service le Bulgana Green Power Hub

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a effectué la mise en service du Bulgana Green Power Hub situé à Stawell, dans l'État de Victoria, en Australie. L'actif hybride est constitué d'un parc éolien de 204 MW composé de 56 turbines, et d'une batterie Tesla de 20 MW / 34 MWh. Il a la capacité de générer 750 000 MWh d'énergie verte par an, de quoi approvisionner en électricité environ 150 000 foyers. L'électricité produite par le Bulgana Green Power Hub est vendue au gouvernement de l'Etat de Victoria, dans le cadre d'un contrat de 15 ans. Ainsi, le parc éolien contribuera de manière significative à l'atteinte de l'objectif de l'Etat de Victoria de 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030.

L'investissement de 350 millions de dollars australiens a généré d'importantes retombées économiques pour la région du Wimmera, avec la création de plus de 150 emplois durant la construction et de 5 emplois permanents. Un rapport indépendant sur l'impact du projet estime que, maintenant qu'il est en opération, le Bulgana Green Power Hub va générer des retombées annuelles de 40,6 millions de dollars australiens pour l'économie de l'État de Victoria. Par ailleurs, un fonds mis en place par Neoen et administré par le Northern Grampians Shire Council va financer des initiatives locales de la communauté et des projets de développement durable, à hauteur de 120 000 dollars australiens par an.

Avec le Bulgana Green Power Hub, qui s'ajoute à la centrale solaire de Numurkah (128 MWp) et à la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh), le portefeuille de Neoen atteint une capacité totale en opération de 652 MW dans l'État de Victoria, répartie entre éolien, stockage et solaire. En outre, alors que la transition énergétique de l'État de Victoria s'accélère, Neoen y développe activement un portefeuille de plus de 2 GW de projets très compétitifs, dont la production totale représenterait 10% de la demande annuelle de l'État de Victoria en électricité.