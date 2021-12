(Boursier.com) — Neoen met en service la Victorian Big Battery, l'une des plus puissantes batteries au monde. La Victorian Big Battery (Australie) a été mise en service un an seulement après que Neoen a remporté un contrat de services réseau auprès de l'Australian Energy Market Operator. Au cours des dix prochaines années, cette batterie permettra de libérer 250 MW de capacité d'interconnexion pendant l'été austral entre les États de Victoria et de Nouvelle- Galles du Sud. En assurant la stabilité du réseau, la batterie apportera un soutien déterminant à l'État de Victoria pour atteindre son objectif de 50% d'énergies renouvelables d'ici 2030.

Située à Geelong, en Australie, la Victorian Big Battery, de 300 MW / 450 MWh, affiche une capacité deux fois supérieure à celle d'Hornsdale Power Reserve (Australie-Méridionale), également détenue et opérée par Neoen. Elle a été construite en collaboration avec Tesla, dont elle utilise la technologie Megapack, et avec l'opérateur de réseau AusNet Services.

La Victorian Big Battery bénéficie d'un contrat dit SIPS (System Integrity Protection Scheme) auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO). À la demande du gouvernement de l'État de Victoria, la batterie apportera 250 MW de capacité d'appoint supplémentaire à l'interconnecteur existant entre les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, pendant les dix prochains étés australiens. Selon les termes du contrat, elle fournira une réponse automatique instantanée en cas de coupure imprévue de l'interconnecteur, offrant à l'AEMO un moyen supplémentaire d'assurer la stabilité du réseau. En fournissant également au réseau d'autres services, tels que la régulation rapide de fréquence, la Victorian Big Battery participera au National Electricity Market, et favorisera ainsi une plus grande pénétration des énergies renouvelables dans l'État de Victoria.

La Victorian Big Battery permettra donc de moderniser le réseau électrique, tout en aidant l'État de Victoria à atteindre son objectif de 50% d'énergies renouvelables d'ici 2030. Par ailleurs, selon une étude indépendante, chaque dollar investi via le contrat SIPS dans la batterie générera plus de 2,40 dollars d'économies pour les particuliers et pour les entreprises de l'État de Victoria. La batterie a également eu un impact économique significatif pour la région de Geelong pendant la période de confinement due au Covid, avec la création de plus de 150 emplois durant la construction et de 6 postes permanents à plein temps. De même, de nombreux lots de la construction ont été confiés à des fournisseurs locaux et des initiatives locales seront financées pendant toute la durée de vie de l'actif par le fonds communautaire mis en place par Neoen.