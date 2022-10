Neoen : les analystes continuent de cogiter

(Boursier.com) — Neoen recule de près de 2% à 35 euros ce mercredi, malgré le broker Oddo BHF qui est repassé à 'surperformer' sur le dossier avec un objectif maintenu à 44,5 euros. Citigroup avait auparavant dégradé le titre à 'vendre' avec un cours cible ajusté malgré tout marginalement en hausse de 36 à 37 euros... Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires du premier semestre 2022 en hausse de 36% à 224 ME. L'EBITDA ajusté du semestre s'est élevé à 175 ME, en augmentation de 39%. Le portefeuille sécurisé ressort à plus de 6,3 GW à fin juin 2022 et le total du portefeuille s'établit à 17,3 GW, en hausse de 3,4 GW par rapport à fin décembre 2021. Neoen disposait d'une trésorerie de 559 ME au 30 juin 2022

Neoen a revu à la hausse la fourchette de son objectif d'EBITDA ajusté 2022 à un niveau compris entre 380 et 400 millions d'euros, contre 360 à 375 millions d'euros communiqué jusqu'à présent, avec une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 80 et 90%... Ce relèvement est notamment dû à la performance observée au deuxième trimestre, en particulier pour l'activité de stockage en Australie, au rythme d'avancement des projets en construction et à un environnement de prix de marché favorable. Cet objectif d'EBITDA ajusté tient compte des produits nets de cessions d'actifs du portefeuille sécurisé que le Groupe anticipe de réaliser dans le cadre de l'activité de farm-down, pour une contribution qui est désormais attendue à un niveau inférieur à 10% de l'EBITDA ajusté de l'exercice (inférieur à 20% prévu initialement).

Précisions utiles

Neoen a précisé que le passage d'un objectif d'EBITDA à un objectif d'EBITDA ajusté était totalement neutre puisque le groupe n'a commencé à comptabiliser de variation de "juste valeur" au titre des instruments financiers dérivés énergie qu'à compter du premier semestre 2022. Neoen a souligné que le relèvement de l'objectif 2022 n'était donc "absolument pas lié à cet ajustement"...

La notion d'EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel courant, qui inclut les produits nets de cessions d'actifs du portefeuille sécurisé résultant de l'activité de farm-down, retraité notamment des dotations aux amortissements et provisions opérationnelles courantes.

Neoen a confirmé par ailleurs son objectif de générer une croissance annuelle à deux chiffres de son EBITDA ajusté entre 2022 et 2025...