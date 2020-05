Neoen lance la toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe

Neoen lance la toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Neoen lance la toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe pour un montant nominal maximal de 170 millions d'euros. Avec cette émission d'obligations vertes en Europe à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles ou existantes, Neoen renforce davantage son engagement en faveur d'une finance durable.

Les obligations convertibles vertes de Neoen à échéance 2025 seront émises au pair pour un montant nominal maximal de 170 millions d'euros et porteront intérêt à compter de la Date d'Emission à un taux annuel compris entre 2% et 2,5%. La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Neoen.

Le produit de l'émission de cette OCEANE Verte sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d'énergie conformément aux exigences de la taxonomie de l'Union Européenne et au document cadre (Green Bond Framework) publié aujourd'hui et disponible sur le site Internet de Neoen.

Vigeo Eiris a établi une opinion de tiers indépendant sur le document cadre (Green Bond Framework) de Neoen et confirme que celui-ci est bien en ligne avec les Green Bond Principles 2018, ainsi qu'avec les standards d'obligations vertes (Green Bond Standards) de l'Union Européenne.