Neoen lance la construction de sa première centrale au Canada : Fox Coulée (93 MWc)

(Boursier.com) — Neoen annonce avoir lancé la construction de son premier actif au Canada, la centrale solaire Fox Coulée, située en Alberta, dans le comté de Starland. La construction de cette centrale, détenue à 100% par Neoen, a été confiée à Goldbeck Solar dans le cadre d'un contrat "clé en main".

D'une puissance de 93 MWc, la centrale sera raccordée localement au réseau de distribution de 24.5 kV d'ATCO Electric, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2035 fixé par la Province d'Alberta et le gouvernement fédéral.

La mise en service de la centrale est prévue au cours du premier trimestre 2024. Une fois opérationnelle, elle permettra d'éviter l'émission annuelle d'environ 70.000 tonnes de CO2. La production attendue correspond à la consommation annuelle de plus de 20.000 foyers.

Neoen compte contractualiser une partie de l'électricité et des attributs environnementaux associés qui seront générés par la centrale, la part non contractualisée étant destiné à être vendue sur le marché électrique de l'Alberta. Cette province dispose en effet d'un marché de l'électricité dérégulé et d'une politique de taxation carbone ambitieuse.

Emmanuel Pujol, directeur régional Amériques, déclare : "Je tiens à féliciter nos équipes pour leur implication dans la concrétisation de ce premier projet canadien, qui marque une étape clé de notre développement dans ce pays. Le lancement de la construction de Fox Coulée, moins d'un an après la constitution de notre équipe locale, démontre notre engagement et notre volonté de devenir un acteur de référence en Alberta et au Canada."

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, a ajouté : "Nous nous réjouissons du démarrage des travaux de Fox Coulée qui matérialise notre présence au Canada. Neoen est actif depuis bientôt 10 ans sur le continent américain et nous sommes fiers d'y être désormais présent du nord au sud. La politique climatique et énergétique du Canada est particulièrement ambitieuse et Neoen compte participer activement à l'atteinte de ces objectifs."