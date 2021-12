Neoen lance la construction de la Capital Battery à Canberra

(Boursier.com) — Dans le cadre d'un appel d'offres éolien remporté en 2020 auprès du gouvernement de l'Australian Capital Territory, Neoen s'était engagé à construire et opérer à Canberra une batterie d'une puissance d'au moins 50 MW. Le groupe a décidé de doubler la taille du projet et de porter la capacité de la Capital Battery à 100 MW / 200 MWh. Neoen a choisi de confier aux équipes de Doosan, spécialisées dans les batteries de grande capacité, la construction de la Capital Battery, et leur a donné l'instruction de démarrer les travaux. Située à proximité de la sous-station de Queanbeyan dans l'ACT, cette batterie contribuera à la modernisation du réseau électrique du territoire grâce à la multiplicité des services qu'elle sera en mesure de fournir.

Avec la Capital Battery, Neoen voit son portefeuille de centrales de stockage australiennes en opération ou en construction atteindre 576 MW, ce qui conforte son leadership dans le stockage par batterie de grande capacité.

Xavier Barbaro, PDG de Neoen, conclut : "Nous sommes ravis de construire actuellement notre premier actif à Canberra dans l'Australian Capital Territory, dont le leadership dans la transition énergétique s'est avéré déterminant pour la croissance de Neoen. Ce nouveau projet, qui permet à notre portefeuille mondial d'actifs de stockage de franchir le cap des 640 MW, démontre le leadership de Neoen en matière de stockage par batterie. Nous sommes persuadés que le stockage par batterie de grande capacité est un facteur clé de réussite de la transition énergétique, et sommes particulièrement fiers de notre expertise reconnue dans ce domaine".