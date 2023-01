Neoen : lance la construction de Blyth Battery en Australie

(Boursier.com) — Neoen a officiellement lancé la construction de Blyth Battery (200 MW / 400 MWh) en Australie-Méridionale, en donnant l'instruction de démarrer les travaux à un consortium constitué d'Elecnor, en charge de la réalisation des équipements auxiliaires électriques et mécaniques (Balance of Plant), et de NHOA, spécialiste des batteries de grande capacité. La mise en service de cette batterie est prévue courant 2025.

Située à proximité immédiate de la sous-station de Blyth West, cette nouvelle batterie sera raccordée au réseau d'Electranet. Conformément à son modèle develop-to-own, Neoen en sera le propriétaire et l'exploitant dans la durée.

Neoen associera les capacités de stockage de Blyth Battery à la production de son parc éolien Goyder South Stage 1, pour fournir en continu (contrat baseload) 70 MW d'électricité verte à BHP, l'un des plus grands groupes miniers au monde. L'énergie ainsi fournie permettra de couvrir la moitié de la consommation électrique de la mine d'Olympic Dam de BHP, en Australie-Méridionale, l'un des plus grands gisements mondiaux de cuivre, d'or et d'uranium.

Blyth Battery fournira également des services essentiels de stabilisation du réseau électrique, traditionnellement assurés par les centrales au charbon et au gaz. Elle sera en effet dotée d'onduleurs avancés dits grid-forming, permettant d'assurer ce type de services. Cette innovation a pu être financée grâce à l'Australian Renewable Energy Agency (ARENA) via son programme Large Scale Battery Storage Funding Round.

Blyth Battery est la cinquième batterie de grande capacité de Neoen sur le marché national australien (National Electricity Market). Elle porte à près de 3 GW le total des actifs en opération ou en construction de Neoen en Australie dont près d'1 GW de stockage, ce qui fait de Neoen le premier opérateur de batteries de grande capacité du pays. Neoen détient et exploite déjà la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) et Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et a lancé en 2021 la construction de la Capital Battery (100 MW / 200 MWh) et en 2022 celle de la Western Downs Battery (200 MW / 400 MWh).