Neoen lance la construction d'un parc éolien de 412 MW, première phase de sa Goyder Renewables Zone en Australie

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a officiellement lancé Goyder Renewables Zone, son projet majeur en Australie-Méridionale, en confiant, fin décembre 2021, la réalisation d'un parc éolien de 412 MW à un consortium constitué de GE Renewable Energy et d'Elecnor.

Ce parc, Goyder South Stage 1, sera constitué de 75 turbines GE 5.5-158 Cypress, un modèle d'éolienne qui a déjà été largement déployé en Australie et dans le monde entier. Il sera raccordé à la sous-station de Robertstown d'ElectraNet via une nouvelle ligne de transmission. La construction est actuellement au stade des premiers travaux et devrait accélérer au deuxième trimestre 2022, après l'obtention des permis complémentaires usuels. Goyder South Stage 1 devrait être mis en service en 2024.

Neoen compte contractualiser une partie importante de l'électricité produite par ce parc. Un premier contrat portant sur 100 MW a déjà été signé avec le gouvernement de l'Australian Capital Territory (ACT) pour une durée de 14 ans. L'ACT, déjà mondialement reconnu pour être une région approvisionnée à 100% en électricité renouvelable, a pour objectif d'atteindre zéro émissions d'ici 2045. Il s'agit du quatrième contrat remporté par Neoen dans le cadre d'appels d'offres d'énergies renouvelables lancés par l'ACT, ce qui renforce la position de leader de Neoen parmi les producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Australie. Dans le cadre de cet appel d'offres, Neoen avait également pris l'engagement de construire une batterie de grande capacité dans l'Australian Capital Territory (en dehors de la Goyder Renewables Zone). La construction de cette Capital Battery, d'une capacité de 100 MW, a démarré en décembre.

Goyder South Stage 1 est la première partie de la Goyder Renewables Zone, un projet emblématique de plusieurs gigawatts associant de l'éolien, du solaire et du stockage, situé à proximité de Burra, en Australie- Méridionale. Neoen y a obtenu l'autorisation de construire 1200 MW d'éolien, 600 MW de solaire et 900 MW de capacité de stockage pour un ensemble appelé Goyder South, le plus grand projet de production d'énergie renouvelable de cet État. Les phases ultérieures du projet pourront se concrétiser avec la future mise en service de l'interconnecteur de 800 MW, Project EnergyConnect, qui reliera l'Australie-Méridionale à la Nouvelle-Galles du Sud, et qui permettra à l'Australie-Méridionale de réaliser son ambition de devenir un important exportateur d'énergie verte.

La Goyder Renewables Zone bénéficie de ressources éolienne et solaire exceptionnelles et génèrera de fortes retombées économiques locales. Ainsi, Goyder South Stage 1 va créer plus de 400 emplois durant la construction et douze postes permanents. Par ailleurs, en tant que propriétaire et exploitant à long terme, Neoen s'est engagée à faire bénéficier la région des retombées du projet. Ainsi, Neoen va mettre en place un fonds communautaire (Community Benefit Fund) pour le financement d'initiatives locales et de projets de développement durable. Neoen prévoit également le déploiement d'un programme de mesures d'accompagnement pour les riverains et pour la communauté Ngadjuri, propriétaires traditionnels des terres accueillant le parc éolien. À cela s'ajoute une initiative d'écotourisme ambitieuse qui garantira la préservation du site exceptionnel de Worlds End Gorge, pour les générations à venir.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : "Nous sommes très heureux de lancer la construction de la première phase de notre Goyder Renewables Zone, une plateforme de plusieurs gigawatts parmi les plus compétitives de Neoen. Nous anticipons déjà d'ajouter à cette capacité éolienne du solaire et du stockage, afin de fournir à nos clients de l'électricité en continu. Nous remercions les gouvernements d'Australie-Méridionale et de l'ACT de nous avoir à nouveau apporté leur soutien et renouvelé leur confiance. Grâce à ce projet exceptionnel, nous sommes heureux de participer à la concrétisation de l'ambition de l'Australie-Méridionale d'être un exportateur d'énergie renouvelable et à l'atteinte de l'objectif zéro émissions de l'ACT d'ici 2045."