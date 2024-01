Neoen lance la construction d'Isbillen Power Reserve

(Boursier.com) — Neoen a donné à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie, l'instruction de lancer la construction d'Isbillen Power Reserve. Faisant suite à la signature du contrat EPC clé en main en décembre 2023, les travaux ont désormais officiellement démarré sur le site.

La signature officialisant ce premier "coup de pelle" a eu lieu lors du Business Forum franco-suédois organisé ce jour à l'occasion de la visite du Président de la République à Stockholm.

Cette batterie lithium-ion de 93,9 MW/ 93,9 MWh, la plus grande des pays nordiques, sera située dans le comté de Västernorrland, à quelques kilomètres de Storen Power Reserve (52 MW/ 52 MWh), l'autre batterie suédoise de Neoen dont la construction est en cours d'achèvement. Isbillen Power Reserve sera raccordée à la ligne de transmission 130 kV du réseau E.ON.

Sa mise en service est prévue au cours du 1er semestre 2025.

Conformément à son modèle develop-to-own, Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de Isbillen Power Reserve.

La batterie fournira à Svenska Kraftnät, l'opérateur du réseau de transport d'électricité suédois, des services de réserve primaire (Frequency Containment Reserve services). Elle participera à l'équilibrage en temps réel entre la production et la consommation d'électricité, contribuant de manière efficace et à moindre coût à la stabilité du système électrique tout en facilitant l'intégration de nouvelles centrales d'énergies renouvelables.

Avec plus de la moitié de la valeur du projet d'origine européenne, la construction d'Isbillen Power Reserve favorise l'industrie européenne: les conteneurs de batterie seront fabriqués et assemblés dans l'usine de Nidec en France, les onduleurs seront produits en Italie, et les travaux de génie civil et électrique seront réalisés par une entreprise suédoise. Enfin, l'ingénierie et la gestion de projet seront réalisées en France et en Suède.