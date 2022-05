Neoen inaugure le parc du Pays entre Madon et Moselle, son plus grand parc éolien en France (39,6 MW)

(Boursier.com) — Neoen , premier producteur indépendant français d'énergies exclusivement renouvelables, annonce aujourd'hui l'inauguration du parc éolien du Pays entre Madon et Moselle. D'une puissance de 39,6 MW, il s'agit du plus grand parc éolien de Neoen en France. Situé sur les communes de Damas-et Bettegney, Dompaire, Gelvécourt-et-Adompt, Harol, Les Ableuvenettes, Madonne-et-Lamerey et Ville-sur-Illon, dans le département des Vosges (région Grand Est), ce parc est équipé de 18 éoliennes Vestas V110 d'une puissance unitaire de 2,2 MW. La mise en service est prévue au début du mois de juin, après achèvement des derniers tests. La totalité de l'électricité produite par le parc éolien du Pays entre Madon et Moselle bénéficie d'un contrat conclu avec EDF Obligation d'Achat pour une durée de 20 ans.

La relation de confiance établie dès 2005 entre Neoen et l'ensemble des acteurs du territoire a été décisive pour la concrétisation de ce projet emblématique. Le parc éolien va en effet participer à l'atteinte des objectifs de la région Grand Est en matière de transition énergétique, à savoir une couverture de 41% de sa consommation finale d'énergie par les énergies renouvelables et de récupération en 2030 et de 100% à l'horizon 2050. Tout au long du projet, Neoen a régulièrement consulté les habitants des sept communes concernées, notamment par le biais de réunions publiques d'information. Une enquête publique a également été menée et a abouti à un avis favorable.

Enfin, la SEM Terr'ENR, société d'économie mixte portée par les Communautés de Communes Mirecourt Dompaire et la Communauté d'Agglomération d'Epinal, va devenir co-actionnaire du parc éolien à hauteur de 9% aux côtés de Neoen, confirmant ainsi l'ancrage local du projet.

Le parc produira annuellement près de 95 GWh d'électricité verte, soit l'équivalent de la consommation électrique de 37.400 habitants, chauffage inclus. Cette production électrique permettra d'éviter l'émission de près de 28.500 tonnes de CO2 par an. Le parc éolien contribuera également à l'emploi et à l'insertion professionnelle au sein de la région. En effet, l'entretien des abords et aménagements du parc a été confié à l'association socio-économique et socio éducative La Bouée, située à Mirecourt (Vosges) et spécialisée dans la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi.