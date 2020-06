Neoen : Impala à plus de 50% des parts

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 5 juin 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée Impala - contrôlée par M. Jacques Veyrat - a déclaré avoir franchi en hausse, le 2 juin 2020, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Neoen, et détenir 42.636.236 actions Neoen représentant autant de droits de vote, soit 50,02% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Neoen hors marché, indique par ailleurs le déclarant à l'autorité de marché.