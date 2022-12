Neoen fournit un service de réserve rapide à TVO durant la mise en service de l'EPR finlandais Olkiluoto 3

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, fournit des services de réserve rapide à Teollisuuden Voima Oyj (TVO), opérateur nucléaire en Finlande, durant la mise en service de l'EPR Olkiluoto 3. Avec une capacité de 1,6 GW, Olkiluoto 3 est le réacteur nucléaire le plus puissant d'Europe. Ces services réseaux sont assurés par Yllikkälä Power Reserve, la batterie de 30 MW / 30 MWh détenue et opérée par Neoen qui se situe à Lappeenranta, dans la région de Carélie du Sud en Finlande.

Afin de réduire l'impact d'une interruption inattendue de la production électrique d'Olkiluoto 3, Fingrid, l'opérateur du réseau de transport d'électricité finlandais, a conçu un système de protection avec la collaboration de TVO. Opérationnel dès la phase de mise en opération du réacteur, le système prévoit que TVO envoie un signal automatique dès que survient une telle interruption, déclenchant :

- La déconnection automatique du réseau d'un certain nombre d'installations industrielles, permettant de réduire la demande en électricité

- La décharge de l'intégralité de la capacité de la batterie d'Yllikkälä Power Reserve dans le réseau électrique finlandais, dans un délai de 200 millisecondes, afin de participer au rééquilibrage du système électrique.

Une fois mis en service, l'EPR Olkiluoto 3 améliorera considérablement l'indépendance énergétique de la Finlande et contribuera grandement à l'ambition du pays d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2035.

Neoen est présent en Finlande depuis 2018, et sa capacité totale en opération ou en construction y atteint désormais plus de 550 MW, incluant le parc éolien de Mutkalampi (404 MW), dont la production représentera environ 2% de la consommation électrique nationale. Yllikkälä Power Reserve est en service depuis octobre 2020. C'est l'une des plus grandes batteries des pays nordiques. Ses capacités de stockage lui permettent de fournir quotidiennement des services au réseau finlandais, notamment en participant à l'équilibrage du réseau (services de régulation de fréquence).

A l'échelle mondiale, Neoen détient un portefeuille de plus de 640 MW de batteries en opération et en construction et est reconnu comme l'un des acteurs les plus dynamiques dans le domaine du stockage.

Neoen détient et exploite notamment deux des plus grandes batteries au monde : la Victorian Big Battery, d'une puissance de 300 MW / 450 MWh et Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh, toutes deux situées en Australie.

Jerri Loikkanen, directeur général de Neoen Finlande, déclare : "Je remercie TVO pour sa confiance. La réussite du démarrage de ce réacteur nucléaire est essentielle pour la Finlande, à la fois en termes de souveraineté énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, et nous sommes fiers d'y contribuer. Une fois de plus, Neoen démontre que ses batteries jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique, assurant une plus grande fiabilité du réseau et fournissant des services de stabilisation à moindre coût. Nous voyons dans cette nouvelle utilisation des batteries, en soutien d'un réacteur nucléaire, l'émergence d'un nouveau service très prometteur."