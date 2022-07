Neoen et Tesla innovent avec la fourniture de services d'inertie à Hornsdale Power Reserve

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a testé et déployé avec succès le Virtual Machine Mode de Tesla (VMM) sur son site de Hornsdale Power Reserve (HPR), la deuxième plus grande batterie lithium-ion d'Australie d'une puissance de 150 MW / 193,5 MWh. HPR ayant obtenu l'autorisation de l'AEMO, ses onduleurs de type grid forming (capables de générer leur propre consigne de tension et de fréquence) vont pouvoir commencer à fournir des services d'inertie au réseau d'Australie-Méridionale.

Pour assurer le bon fonctionnement d'un réseau électrique, un niveau minimal d'inertie ainsi que des services de contrôle de fréquence sont nécessaires à chaque instant, que ce soit durant les phases normales d'exploitation ou après toute perturbation majeure sur le réseau. L'inertie était jusqu'à présent fournie par les centrales au charbon et au gaz. La fermeture progressive des centrales thermiques et la pénétration croissante des énergies renouvelables entraînent un manque d'inertie, un défi majeur que les batteries vont désormais pouvoir combler. Répondre à ce double enjeu fait de cette innovation une véritable percée.

Physiquement située sur un point clé du réseau électrique, HPR assurera automatiquement la stabilité nécessaire au réseau de l'État d'Australie-Méridionale, où la part des énergies renouvelables a atteint 64% au cours des 12 derniers mois. HPR est en mesure de fournir un volume d'inertie équivalent à 2.000 MWs, soit environ 15% du besoin anticipé dans le réseau d'Australie-Méridionale, qui alimente plus de 1,7 million d'habitants et 150.000 entreprises...

