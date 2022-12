Neoen et Prokon signent un troisième PPA avec Equinix en Finlande pour 57 MW éoliens

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, et Prokon, une grande coopérative d'énergie renouvelable, annoncent la signature d'un nouveau Power Purchase Agreement (PPA) avec Equinix, le fournisseur de services au coeur de l'infrastructure numérique mondiale, pour au moins 57 MW d'énergie verte en Finlande. Il s'agit du troisième PPA signé par Neoen et Prokon avec Equinix, après ceux de Lumivaraa et Björkliden signés au cours des 12 derniers mois. Les garanties d'origines générées seront attribuées aux cinq International Business Exchanges (IBX) datacenters finlandais d'Equinix.

Selon les termes de ce contrat, Equinix achètera pendant 10 ans 60% de l'électricité verte et des garanties d'origine produites par le parc éolien de Storbötet en Finlande. D'une puissance d'au moins 95 MWc, le parc éolien sera implanté dans la commune finlandaise d'Uusikaarlepyy, en Ostrobotnie centrale, région située à l'ouest du pays. Sa construction devrait être lancée en 2023 pour une mise en service prévue en 2025. Neoen détient 80% des parts du projet, les 20% restants appartenant à Prokon.

Ce PPA conclu avec Equinix est partiellement indexé sur les prix du marché. Il s'agit du neuvième Corporate PPA contractualisé en Finlande depuis 2018 par Neoen. Ceci témoigne de l'attractivité de l'offre de Neoen pour de grandes entreprises internationales comme Equinix, premier acteur du secteur des datacenters au monde à s'être fixé un objectif global de 100 % d'énergie renouvelable, et qui a atteint 95% en 2021. Equinix a également élargi la portée de ses engagements climatiques en 2021 en intégrant à la fois un objectif fondé sur la science (science-based target) de réduction de ses émissions et un objectif d'atteinte de la neutralité climatique pour l'ensemble de ses activités d'ici 2030. Ce dernier contrat porte à plus de 350 MW le total des PPA renouvelables signés par Equinix au niveau mondial.

Prokon est actif en Finlande depuis 2011, avec un portefeuille de projets éoliens de plus de 900 MW à un stade de développement avancé. Le parc éolien de Storbötet illustre la stratégie de Prokon - l'un des plus grands développeurs de projets d'énergie renouvelable en Finlande - qui vise à être un partenaire de confiance dans la fourniture d'énergie renouvelable pour une société durable.

Présent en Finlande depuis 2018, Neoen y a développé un important portefeuille d'actifs de plus de 700 MW de capacité : le parc éolien de Hedet (81 MW) et la batterie Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), tous deux actuellement en opération, les parcs éoliens de Mutkalampi (404 MW) et de Björkliden (40,4 MW), en cours de construction ainsi que les parcs éoliens de Lumivaara (53 MW) et Storbötet (95 MW), dont la construction démarrera en 2023.

Jerri Loikkanen, directeur général Neoen Finlande, dit : "Nous remercions Equinix pour cette nouvelle marque de confiance. Nous avons signé 9 corporate PPAs en Finlande, dont 3 avec Equinix : cela illustre notre capacité à accompagner les entreprises dans leur stratégie de décarbonation. En tant que leader du marché des corporate PPA en Finlande, nous construisons de nouvelles centrales d'énergie renouvelable, contribuant ainsi activement à l'indépendance énergétique et la neutralité carbone de notre pays. Nous continuons de renforcer notre équipe locale et y accélérons notre développement."