Neoen et Prokon lancent la construction du parc éolien de Björkliden (40,4 MW) en Finlande

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, et Prokon, un grande coopérative d'énergie renouvelable, ont donné à Nordex et à l'entreprise de génie civil Keski-Suomen Betonirakenne Oy, l'instruction de démarrer les travaux de leur parc éolien de Björkliden en Finlande. Située sur la commune de Närpes, dans la région occidentale d'Ostrobothnie, la centrale comptera 7 turbines éoliennes Nordex, pour une capacité totale de 40,4 MW. Elle sera connectée à la sous-station de Brännas, via un câble souterrain de 7 km, d'une tension de 110kv. Sa mise en service est prévue au cours du premier trimestre 2024.

Le projet s'appuie sur un contrat de vente d'électricité à long terme (PPA) de 10 ans, signé en janvier 2022 avec Equinix, leader mondial de services et fourniture d'infrastructures numériques, pour 85% de l'énergie produite et des garanties d'origine. Le PPA a été remporté à l'issue d'un appel d'offres lancé par Equinix, pour alimenter ses sites finlandais en électricité verte. Il est partiellement indexé sur les prix du marché. Le parc éolien de Björkliden fournira une électricité compétitive, tout en contribuant à l'atteinte de l'objectif d'Equinix d'être climatiquement neutre d'ici 2030.

Neoen détient 80% des parts du parc, les 20% restants appartenant à Prokon, qui a co-développé le projet avec Neoen. Il est situé à quelques kilomètres du parc de Hedet (81 MW, mis en service début 2020), également détenu conjointement par Neoen et Prokon et relié à la sous-station de Brännas. Avec le parc éolien de Mutkalampi (404 MW), en cours de construction, et la batterie de Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), première grande batterie à être connectée au réseau finlandais, Björkliden conforte la place de Neoen, en forte croissance en Finlande, parmi les leaders de la production d'énergie renouvelable du pays. La capacité totale en opération ou en construction de Neoen y atteint désormais plus de 550 MW.