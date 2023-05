Neoen et Prokon lancent la construction de deux parcs éoliens en Finlande d'une puissance totale de 161,2 MW

(Boursier.com) — Neoen , l'un des principaux producteurs d'énergie exclusivement renouvelable, et Prokon, une grande coopérative d'énergie renouvelable, ont donné l'instruction de démarrer les travaux à Vestas, pour les parcs éoliens Storbötet et Lumivaara qu'ils détiennent conjointement en Finlande :

-Le parc éolien de Storbötet, situé sur la commune d'Uusikaarlepyy, dans la région d'Ostrobotnie, comptera 17 éoliennes Vestas, pour une capacité totale de 105,4 MW (contre 95 MW prévus initialement).

-Le parc éolien de Lumivaara est situé sur la commune de Hyrynsalmi, dans la région de Cajanie. Il sera composé de 9 éoliennes Vestas, d'une capacité totale de 55,8 MW (contre 53 MW prévus à l'origine).

-La mise en service de ces deux parcs est prévue en 2025.

Ces projets s'appuient sur deux contrats de vente d'électricité à long terme (PPA) de 10 ans signés avec Equinix, leader mondial de services et fourniture d'infrastructures numérique : le premier couvre 60% de l'énergie verte et des garanties d'origine générées par Storbötet et le second, 80% de celles générées par Lumivaara. Ce sont les deuxième et troisième PPA signés par Neoen et Prokon avec Equinix, après la conclusion d'un premier contrat portant sur le parc éolien de Björkliden. Les parcs éoliens de Storbötet et Lumivaara permettront de produire une énergie compétitive tout en contribuant à l'atteinte de l'objectif d'Equinix d'être climatiquement neutre d'ici 2030.

Neoen détient 80% des parts de chaque parc, les 20% restants appartenant à Prokon, qui a co-développé ces deux projets avec Neoen. Avec les parcs éoliens de Mutkalampi (404 MW), d'Hedet (81 MW) et de Björkliden (40,4 MW) et la batterie d'Yllikkälä (30 MW / 30 MWh), ces deux nouveaux parcs renforcent la position de Neoen en Finlande : avec plus de 700 MW en exploitation ou en construction et neuf PPA signés dans le pays, Neoen s'affirme comme l'un des plus dynamiques producteurs d'énergie renouvelable du pays.

Jerri Loikkanen, directeur du développement en Finlande, commente : "Je voudrais remercier les propriétaires terriens, les municipalités et tous les acteurs locaux pour leur soutien qui a permis la concrétisation de ces deux projets. Avec actuellement cing parcs éoliens et une batterie, Neoen a l'ambition de devenir le leader des énergies renouvelables en Finlande et va continuer de contribuer activement à la transition énergétique de notre pays et à l'atteinte de son objectif de neutralité carbone d'ici 2035."

Jakob Kjellman, Directeur de Prokon Finlande, ajoute : "Avec le démarrage de la construction des parcs éoliens de Storbötet et Lumivaara, nous avons atteint un objectif que nous avions depuis longtemps. Cela montre la capacité des propriétaires fonciers et de Prokon à se rassembler autour d'une vision commune et prouve qu'il est possible d'agir ensemble, au niveau local, pour fournir de l'énergie renouvelable pour une société durable."

Henning von Stechow, directeur général Prokon Regenerative Energies eG, la maison-mère allemande de Prokon Wind Energy Finland Oy, complète : "La réalisation de ces deux nouveaux projets communs avec Neoen démontre que nous pouvons ensemble lutter contre le changement climatique. A travers ce PPA avec notre client Equinix, nous démontrons une fois de plus notre capacité à commercialiser une électricité verte et hautement compétitive, sans subventions publiques."