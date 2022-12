Neoen : en nette hausse après les annonces

(Boursier.com) — Le groupe Neoen annonce avoir remporté 180 MW de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de Régulation de l'Energie et dont Neoen est ressorti avec la plus importante capacité attribuée. Ces 180 MW se décomposent en 11 projets allant de 12 à 22,8 MW...

Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de chacun de ces projets... Deux projets solaires d'une puissance cumulée de 42,1 MWc ont été désignés lauréats. Toutes les deux situées dans la région Grand-Est, les centrales solaires d'Isle-sur-Marne (19,3 MWc, Marne) et de Morhange 2 (22,8 MWc, Moselle) permettront de revaloriser deux sites anthropisés, respectivement une ancienne carrière et un terrain militaire délaissé. Leur construction sera lancée en 2023. Morhange 2 est une extension du parc photovoltaïque de Neoen situé sur la même commune.

Neuf projets éoliens, d'une puissance cumulée de 137,8 MW, ont également été désignés lauréats de cet appel d'offres. Ils se situent en Nouvelle-Aquitaine (Creuse, Vienne et Haute-Vienne), en Normandie (Seine-Maritime et Eure), dans le Grand Est (Ardennes), en Bourgogne - Franche Comté (Yonne), et dans les Pays de la Loire (Sarthe). Parmi ces projets, la construction du parc éolien de Vesly dans l'Eure, d'une puissance de 12 MW, est prête à être lancée. Les 8 autres projets disposent déjà de l'ensemble de leurs permis mais font encore l'objet de contentieux administratifs. Ils devront attendre l'aboutissement de ces procédures avant de voir leur construction débuter.

Neoen estime qu'une fois opérationnels, ces 9 parcs éoliens produiront environ 300 GWh par an, soit la consommation de plus de 120.000 personnes en France (chauffage inclus). Ils permettront ainsi de soutenir le réseau électrique en période de forte consommation, notamment l'hiver, période à laquelle les éoliennes produisent le plus... "Ces projets seront progressivement mis en service à partir de 2024 et pourraient générer selon nous environ 15 ME d'EBITDA en année pleine" commente Portzamparc qui vise toujours un cours de 42,50 euros sur le dossier en restant à "renforcer". Le titre grimpe de 3% ce mardi à 38,90 euros.

Contrat avec H&M

Par ailleurs, Neoen et Alight, un développeur de projets d'énergie solaire et producteur indépendant d'énergie européen, ont annoncé la signature avec H&M, le groupe de prêt-à-porter suédois, d'un power purchase agreement (PPA) pour 90 MWc d'énergie verte en Suède.

Selon les termes de ce contrat à long terme, le parc photovoltaïque de Hultsfred en Suède fournira H&M en électricité verte et en garanties d'origine, ce qui permettra au groupe de se rapprocher de son objectif d'un approvisionnement à 100% en énergie renouvelable. Il s'agit du PPA solaire le plus important conclu à ce jour en Suède.

Co-développé et co-détenu par Neoen et Alight (Neoen en étant l'actionnaire majoritaire), le parc photovoltaïque aura une puissance d'au moins 90 MWc. Il sera équipé de panneaux solaires bas-carbone qui seront installés autour de la piste de l'aéroport de Hultsfred, dans le sud-est du pays. La construction de la centrale solaire devrait être lancée au second semestre 2023 pour une mise en service prévue en 2025.