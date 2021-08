Neoen : en net repli après les annonces

(Boursier.com) — Neoen recule de 4,5% à 34,95 euros ce lundi en Bourse de Paris, après avoir vu son chiffre d'affaires du premier semestre 2021 progresser de 5% à 164,9 ME, dont +38% au deuxième trimestre. Le groupe a lancé la construction de 710 MW, dont 617 MW sur le seul deuxième trimestre, portant les actifs en opération ou en construction à 4,8 GW à fin juin 2021.

L'EBITDA s'élève à 125,9 ME, en recul de 15% par rapport au premier semestre 2020 qui avait bénéficié d'indemnités contractuelles en Amériques et de revenus exceptionnellement élevés dans l'activité de stockage en Australie. Les flux nets de trésorerie opérationnelle ressortent en augmentation de 48% à 136,1 ME. Le résultat opérationnel est ressorti en baisse de 29% à 67,7 ME et le bénéfice net se réduit à 4,5 ME (22 ME un an plus tôt). Neoen disposait d'une trésorerie de 679 ME au 30 juin 2021 à la suite de l'augmentation de capital de 600 ME réalisée en avril 2021.

Le groupe a resserré sa fourchette de prévision d'EBITDA 2021 à un niveau compris entre 295 et 310 ME, à l'intérieur de la fourchette de 295 à 325 ME précédemment communiquée, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%.

Cet ajustement repose sur les dernières anticipations quant au calendrier de mise en service de ses centrales en cours de construction, notamment Altiplano en Argentine et Bulgana en Australie. Cette prévision d'EBITDA tient compte des produits nets de cessions d'actifs du portefeuille sécurisé que le groupe anticipe de réaliser dans le cadre de l'activité de farm-down, pour une contribution qui sera inférieure à 20% de l'EBITDA de l'exercice.

Portzamparc déclare : "Notre prévision d'EBITDA est abaissée de 315 à 304 ME (le consensus était à 318 ME) pour 2021 et à 396 ME vs 410 ME précédemment pour 2022... Les objectifs de capacité installées (5 GW opérationnel fin 2022, 10 GW en exploitation ou en construction fin 2025) paraissent crédibles (2,7 GW en opération, 2,05 GW en construction, 0,7 MW remportés et 7,5 GW de pipeline avancé fin juin 21). Notre TP est légèrement ajusté de 34,1 à 33,7 euros" conclut l'analyste.