Neoen : en ligne ?

(Boursier.com) — Neoen monte de 1,2% à 35,95 euros ce jeudi, alors que le groupe va céder 95% de ses parts dans les parcs éoliens français Le Berger et Les Beaux Monts. Cette transaction se réalisera sur la base d'une valeur d'entreprise de près de 29 millions d'euros pour 100% des projets, soit 0,7 million d'euros par MW. Le produit net de cession s'élèvera à un niveau d'environ 28 millions d'euros, qui contribueront à l'EBITDA 2021. Situés dans les départements de la Meuse (55) et de l'Yonne (89), les parcs éoliens Le Berger et Les Beaux Monts viennent d'entrer en construction, avec une mise en service prévue en 2023. Ils bénéficient tous deux de tarifs fixes de vente d'électricité pour une durée de 20 ans.

Neoen, qui conservera 5% de ces actifs, supervisera leur construction ainsi que leur maintenance et assurera la gestion des relations avec les communautés locales. Neoen aura également la possibilité de racheter les sociétés de projet après 31 ans d'exploitation, l'acquéreur disposant symétriquement d'une option de sortie à cette échéance. Un tel rachat permettrait de conduire la phase de repowering ultérieure de ces projets, conformément à sa stratégie. L'opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021.

Il s'agit de la troisième opération de farm-down réalisée par Neoen après les cessions de 100% de ses parts dans quatre centrales solaires en opération en France : la cession de Grabels dans l'Hérault et Lagarde dans le Vaucluse a été finalisée début novembre 2021 tandis que celle de Lugos (Gironde) et Miremont (Haute-Garonne) a été signée début décembre. Au total, Neoen aura ainsi cédé, en 2021, quatre actifs solaires et deux actifs éoliens, d'une capacité totale de près de 80 MW, pour une valeur d'entreprise de près de 89 millions d'euros. Le produit net de ces cessions totales ou partielles s'élèvera à environ 47 ME.

Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de Neoen de procéder de manière régulière mais sélective, à la cession totale ou majoritaire (farm-down) de projets ou d'actifs de son portefeuille sécurisé. Renforçant la capacité financière du Groupe, ces opérations de farm-down contribueront au financement de la construction de nouveaux actifs. Comme précédemment annoncé, la contribution des produits nets associés à ces opérations de farm-down ne dépassera pas 20% de l'EBITDA 2021. Le Groupe rappelle qu'il prévoit d'atteindre un EBITDA 2021 compris entre 295 et 310 millions d'euros. Neoen rappelle également que, dans le cadre de son plan 2025, sa politique de farm-down sera mise en oeuvre dans la limite d'un volume de projets cédés ne dépassant pas 20% de la croissance annuelle brute de son portefeuille sécurisé...

"Au total Neoen aura cédé 80 MW pour 89 ME et enregistré des plus-values de cessions de 47 ME, en ligne avec notre attente annuelle de 50 ME (cessions + LD), nécessaire pour atteindre 299 ME d'EBITDA (guidance 295-310 ME)" commente Portzamparc qui reste à "alléger" sur le dossier.