Neoen : en hausse après les annonces

Neoen : en hausse après les annonces









Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen grimpe de plus de 3% ce mardi à 45,45 euros, alors que le groupe a lancé son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Une opération d'un montant d'environ 600 millions d'euros qui fournira au groupe des ressources supplémentaires pour financer son programme d'investissements de 5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025, afin d'atteindre son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025, tel que présenté lors du Capital Markets Day du 11 mars dernier. Le produit net de l'émission des Actions Nouvelles servira à financer ses futurs actifs, dans le cadre d'un premier cycle d'investissement allant au moins jusqu'à la fin de l'année 2022.

L'opération donnera lieu à l'émission de 21.393.678 actions nouvelles, au prix de souscription de 28 euros par titre (soit 42.787.356 euros de nominal et 556.235.628 euros de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 599 022 984 euros (qui pourra être porté à un montant brut, prime d'émission incluse, de 599.542.132 euros, par émission de 21.412.219 Actions Nouvelles en cas d'exercice de la totalité des options de souscription d'actions dont la période d'exercice est en cours).

Le 16 mars 2021, chacun des actionnaires de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement à la fin de la journée comptable le 16 mars. Quatre DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à une Action Nouvelle à titre irréductible. Les souscriptions à titre réductible seront acceptées. Les Actions Nouvelles non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, et réparties entre eux sous réserve de réduction en cas de sursouscription.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris devraient avoir lieu le 9 avril.

"Annoncées pour un maximum de 1,2 MdE d'ici 2025, les levées de fonds commencent très tôt avec 600 ME dès 2021" souligne Portzamparc qui reste à la vente sur le dossier en visant un cours de 34,10 euros...