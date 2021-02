Neoen : en baisse après les annonces

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen recule de 2,5% ce vendredi à 49,55 euros, alors que le chiffre d'affaires 2020 du groupe s'est élevé à 298,8 ME, en hausse de 18% par rapport à 2019. Le producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable a mis en opération 769 MW et lancé la construction de 987 MW en 2020. Le groupe a gagné plus de 1 GW de nouveaux projets sur l'année, dont plus de 600 MW au 4ème trimestre. Le portefeuille sécurisé atteint 5,2 GW au 31 décembre 2020 contre 4,1 GW à fin 2019.

Neoen prévoit un EBITDA 2020 dans le bas de la fourchette de 270 à 285 ME annoncée précédemment et réitère ses objectifs pour 2021 et 2022.

Portzamparc parle "d'une année 2020 à oublier pour Neoen, qui affiche une croissance modeste et a subi plusieurs vents contraires (retards sur les chantiers, prix de marché bas, conditions d'ensoleillement défavorables en Australie...). La valorisation nous semble toujours généreuse malgré la qualité des actifs et la visibilité offerte" souligne l'analyste qui reste à la vente sur le dossier.