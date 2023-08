Neoen : du soutien !

(Boursier.com) — Neoen s'adjuge 1,7% à 28,3 euros à l'ouverture du marché parisien. Le titre est soutenu par une note de Citi qui a rehaussé de 'vendre' à 'neutre' sa recommandation en visant 28,4 euros. Le manque de technologie et de différenciation géographique des actions renouvelables offre des opportunités aux investisseurs sur une base relative, selon Citi. Le courtier préfère l'énergie solaire et terrestre à l'offshore et identifie des rendements plus attractifs aux États-Unis grâce au soutien de l'Inflation Reduction Act.

Concernant le groupe français, il affirme qu'il offre une exposition unique au stockage à grande échelle, que son bilan s'est amélioré et que la valorisation est plus raisonnable.