Neoen : du solide

(Boursier.com) — Neoen campe sur les 35 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé une solide progression des résultats, atteignant ses objectifs. Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 333,6 ME. L'Ebitda est ressorti en progression de 11% à 300,4 ME, en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat opérationnel s'affiche en augmentation de 20% à 171,2 ME, alors que le résultat net part du groupe se monte à 41 ME (multiplié par 11 !). Le groupe évoque la mise en service de 0,9 GW et le lancement de la construction de 1,4 GW en 2021, portant les actifs en opération ou en construction à 5,4 GW à fin décembre (+34% sur un an), après près de 0,9 GW de nouveaux projets remportés au cours de l'année.

La trésorerie du groupe est de 592,5 ME au 31 décembre 2021, grâce notamment à une hausse de 24% des flux nets de trésorerie opérationnelle et à l'augmentation de capital de 600 ME réalisée en avril 2021. La dette nette s'élève à 2,23 MdsE à fin décembre 2021 contre 2,27 MdsE fin décembre 2020. Le ratio de dette nette rapportée à l'Ebitda ressort à 7,4 fois à fin décembre 2021, contre 8,4 fois à fin décembre 2020.

Le conseil d'administration proposera, pour la première fois, à l'assemblée générale du 25 mai 2022 le versement d'un dividende, au titre de l'exercice 2021, de 0,10 euro par action. Les actionnaires auront le choix entre un paiement à 100% en espèces ou un paiement à 100% en actions avec une décote de 10%. Les dates de détachement et paiement du dividende sont le 1er juin et le 23 juin. Impala, qui détient 46,5% du capital de Neoen, opte pour le paiement en actions.

Du côté des perspectives, l'Ebitda 2022 est attendu entre 360 et 375 ME, avec une marge d'Ebitda comprise entre 85 et 90%. Le groupe confirme ses objectifs de croissance d'Ebitda jusqu'en 2025 et d'une capacité en opération ou en construction de plus de 10 GW à la fin de l'année 2025. Neoen confirme ainsi son objectif de générer une croissance annuelle à deux chiffres de son Ebitda entre 2022 et 2025, et réitère enfin son objectif de plus de 5 GW en opération courant 2023 et son ambition d'atteindre au moins 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.

Portzamparc parle de résultats et de guidance "sans surprise", en ligne avec ses attentes et celles du consensus... "Le contexte actuel est favorable à une accélération des investissements dans les énergies renouvelables, dont Neoen devrait profiter" commente l'analyste qui reste à 'Conserver' avec un objectif de cours relevé de 32,6 euros à 35,8 euros.