Neoen : dans les petits papiers d'un broker

(Boursier.com) — Neoen monte de 0,3% à 27,85 euros ce lundi, alors que la Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 30 euros, contre 26 euros auparavant. Le groupe a lancé en décembre la construction de ses trois premiers actifs en Italie. Ces trois centrales solaires, d'une puissance totale de 24,7 MWc, sont stratégiquement situées en Lombardie (8 MWc et 7,6 MWc) et dans la région des Marches (9,1 MWc). Conformément à son modèle, Neoen a développé ces projets et en sera l'unique propriétaire.

Neoen a par ailleurs démarré la construction de Yllikkälä Power Reserve Two, à Lappeenranta, en Finlande. D'une capacité installée de 56,4 MW / 112,9 MWh, il s'agit de la plus grande batterie des pays nordiques. La mise en service de la batterie est prévue au cours du premier semestre 2025. Il s'agit de la seconde batterie de Neoen en Finlande, ce qui porte à 86,4 MW / 142,9 MWh sa capacité de stockage dans le pays...