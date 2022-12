Neoen : coup double !

(Boursier.com) — Neoen campe sous les 39 euros ce jeudi, alors que le leader indépendant français de la production d'énergie exclusivement renouvelable a signé un contrat de vente d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement) de 62 MW avec TDF, opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques majeur en France métropolitaine et en Outre-Mer. Il s'agit du premier Corporate PPA signé en France par Neoen et par TDF.

Selon les termes du contrat, TDF achètera à compter du 1er janvier 2026, et pour une durée de 15 ans, l'électricité et les garanties d'origine qui seront produites par les centrales solaires de Salernes (16,8 MW, Var) et de Boussès (45,1 MW, Lot-et-Garonne).

Pour TDF, ce Corporate PPA permettra ainsi d'alimenter en énergie verte une partie notable de la consommation électrique de ses sites de télécommunication et de diffusion audiovisuelle. Cette initiative s'inscrit dans la démarche globale menée par le Groupe en matière de responsabilité sociétale et de réduction de son empreinte carbone.

Production annuelle est estimée à près de 83 GWh

Les deux parcs solaires, développés par Neoen en concertation avec les élus locaux et les parties prenantes des territoires concernés, entreront en construction en 2023 pour une mise en service prévue en 2024 pour Salernes et en 2025 pour Boussès. Leur production annuelle est estimée à près de 83 GWh. Ils sont détenus à 100% par Neoen qui en assurera l'exploitation.

Par ailleurs, le parc de Boussès permettra de revaloriser un milieu forestier dégradé et malade (formation de chablis, coléoptères xylophages, attaques du fomes). Au titre de la compensation forestière, 86,2 ha d'arbres sains (dont des essences feuillues) seront plantés dans le département du Lot-et-Garonne, soit plus du double de la surface défrichée.

Au vert en Finlande

Neoen et Prokon, une grande coopérative d'énergie renouvelable, ont par ailleurs annoncé la signature d'un nouveau Power Purchase Agreement (PPA) avec Equinix, le fournisseur de services au coeur de l'infrastructure numérique mondiale, pour au moins 57 MW d'énergie verte en Finlande. Il s'agit du troisième PPA signé par Neoen et Prokon avec Equinix, après ceux de Lumivaraa et Björkliden signés au cours des 12 derniers mois. Les garanties d'origines générées seront attribuées aux cinq International Business Exchanges (IBX) datacenters finlandais d'Equinix.

Selon les termes de ce contrat, Equinix achètera pendant 10 ans 60% de l'électricité verte et des garanties d'origine produites par le parc éolien de Storbötet en Finlande. D'une puissance d'au moins 95 MWc, le parc éolien sera implanté dans la commune finlandaise d'Uusikaarlepyy, en Ostrobotnie centrale, région située à l'ouest du pays. Sa construction devrait être lancée en 2023 pour une mise en service prévue en 2025. Neoen détient 80% des parts du projet, les 20% restants appartenant à Prokon.

"Ces deux contrats, sur des marchés historiques de Neoen, montrent le développement des corporate PPA et la compétitivité prix tant de l'éolien et que du solaire" commente Portzamparc qui estime que ces deux projets devraient générer environ 15 ME par an en année pleine. De quoi rester à "renforcer" en visant un cours de 42,50 euros sur le dossier.