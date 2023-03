Neoen corrige après les annonces

(Boursier.com) — Neoen corrige de 9% de retour à 31 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé des résultats progressant vers son objectif de plus de 10 GW à fin 2025. Le chiffre d'affaires a grimpé de 51% à 503,2 ME, incluant une progression de 63% au quatrième trimestre. L'EBITDA ajusté est ressorti en progression de 38% à 414 ME, en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat net ajusté est en augmentation de 19% à 48 ME. Le portefeuille sécurisé ressort en hausse de plus de 1,3 GW à 7,4 GW à fin 2022, dont 6,6 GW en opération ou en construction. Le total du portefeuille hors projets 'early stage' s'établit à 19,3 GW, en hausse de 5,4 GW par rapport à fin décembre 2021.

Neoen propose un dividende de 0,125 euro par action, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente.

"Une publication solide et des perspectives sans surprise" commente Portzamparc. "Neoen confirme sa trajectoire et la prolonge jusqu'en 2030... Logiquement, l'inflation se traduit par une hausse de l'enveloppe de capex, mais le maintien des TRI induit une hausse de l'EBITDA. Une augmentation de capital devrait prochainement être lancée, comme attendu, d'un montant représentant environ 10% de la capitalisation boursière" précise l'analyste qui reste toujours à 'renforcer' sur le dossier.