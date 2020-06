Neoen construit en Finlande la plus grande unité de stockage par batterie des pays nordiques

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen va construire une nouvelle centrale de stockage en Finlande. Yllikkälä Power Reserve One sera dotée d'une puissance de 30 MW pour une capacité de stockage de 30 MWh. Cette centrale sera située dans le sud-est du pays, près de Lappeenranta.

Après celles de Hornsdale Power Reserve en Australie, Azur stockage en France et Albireo Power Reserve au Salvador, ce premier déploiement de batteries stationnaires de type lithium-ion en Finlande confirme le positionnement de Neoen comme l'un des leaders des services au réseau à base de batteries.

Cette centrale a vocation à jouer un rôle déterminant pour assurer la stabilité du système électrique national, géré par Fingrid. Avec Yllikkälä Power Reserve One, Neoen a pour ambition de devenir un acteur de référence de la régulation de fréquence en Finlande. Outre une plus grande fiabilité et l'optimisation des coûts de stabilisation du réseau électrique, cette installation facilitera l'intégration de futurs projets d'énergies renouvelables.

Yllikkälä Power Reserve One permettra de capitaliser sur les importantes ressources éoliennes en Finlande et d'accélérer ainsi la transition vers l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici à 2035.