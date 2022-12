Neoen : construction du plus grand parc solaire du Portugal

(Boursier.com) — Neoen a lancé la construction du plus grand parc solaire du Portugal, d'une puissance de 272 MWc. Ce parc sera composé de deux centrales solaires contiguës : Torre Bela Solar Farm (68 MWc), entièrement détenue par Neoen, et Rio Maior Solar Farm (204 MWc), détenue conjointement avec Aura Power, un développeur mondial de centrales d'énergie renouvelable. Il se situe à Herdade da Torre Bela, dans la municipalité d'Azambuja, à 70 km au nord de Lisbonne et sera connecté à la sous-station REN, à Rio Maior, grâce à une ligne électrique aérienne de 400 kV. La construction de ce parc solaire a été confiée à Aldesa, l'un des plus grands groupes de construction espagnols, dans le cadre d'un contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction) 'clé en main'.

La mise en service du parc est prévue début 2024. Une fois opérationnel, il devrait produire annuellement plus de 500 GWh d'énergie verte, soit l'équivalent de la consommation électrique de 110 000 foyers. Environ 80% de l'énergie produite seront achetés par l'Etat portugais, via deux power purchase agreements (PPA) d'une durée de 15 ans, remportés par Neoen et Aura Power dans le cadre des appels d'offres renouvelables de 2019. Ces PPAs démarreront courant 2025. L'énergie restante ainsi que les garanties d'origine seront vendues sur le marché de l'électricité portugais.

Le design du parc solaire repose sur des unités d'une taille moyenne de 20 hectares. Celles-ci seront délimitées par des corridors écologiques permettant de mieux relier les zones de biodiversité protégée qui s'étalent sur près de 200 hectares. Plus de 6 000 chênes-lièges, une espèce d'arbres protégée au Portugal, seront ainsi préservés. Un écran d'arbres et d'arbustes masquera les panneaux photovoltaïques...