Neoen conforte sa position dans le top 2% mondial des sociétés évaluées par Moody's ESG Solutions

(Boursier.com) — Neoen , le leader indépendant français de la production d'énergies renouvelables, annonce avoir obtenu la note de 65/100, décernée par l'agence de notation extra-financière Moody's ESG Solutions, pour son engagement et sa performance sur les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG). Ce score conforte la position de Neoen dans le top 2 % mondial (toutes régions et tous secteurs confondus) des sociétés évaluées par l'agence (près de 5 000) et place la société au 11ème rang du secteur Gaz & Électricité.

Neoen fait évaluer sa politique et ses résultats en matière d'ESG depuis 2018 par Moody's ESG Solutions (ex Vigeo Eiris), agence de notation dédiée à l'évaluation des pratiques ESG des entreprises. L'évaluation porte sur 21 critères regroupés en 6 thèmes : Environnement, Capital humain, Droits de l'Homme, Engagement sociétal, Éthique des affaires et Gouvernance.