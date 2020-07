Neoen confirme son objectif d'EBITDA 2020

Neoen confirme son objectif d'EBITDA 2020









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Neoen s'est élevé à 157,2 millions d'euros au premier semestre 2020, en progression de 33% par rapport au premier semestre 2019. A taux de change constants, il a augmenté de 35%. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs mis en service au cours de l'année 2019 et du premier semestre 2020. Elle résulte également de la forte progression du chiffre d'affaires de l'activité de stockage au premier trimestre liée à des conditions spécifiques et non récurrentes en Australie.

Neoen confirme son objectif d'EBITDA 2020 compris entre 270 et 300 millions d'euros (à taux de change constants par rapport à 2019), et prévoit désormais une marge d'EBITDA supérieure à 80%. Le groupe rappelle que cet objectif d'EBITDA tient compte de la meilleure estimation à date du calendrier de mise en service des centrales en cours de construction, ainsi que du niveau des prix de marché actuels. Neoen précise également que cet objectif prend en compte la forte progression de l'activité de stockage au premier trimestre 2020 et repose sur l'hypothèse d'une poursuite de la production à un niveau normal de la centrale de El Llano au Mexique jusqu'à la fin de l'année.

Neoen confirme par ailleurs son objectif de plus de 5 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2021, capacité qui sera pleinement opérationnelle fin 2022. Neoen réitère également son objectif d'EBITDA supérieur à 400 millions d'euros en 2022. Ces objectifs tiennent également compte de la meilleure estimation à date du calendrier d'exécution de ses projets.