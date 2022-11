Neoen confirme ses ambitions pour l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Neoen s'est élevé à 354,6 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2022, en hausse de +46% par rapport aux 9 premiers mois de 2021 (242,7 ME). A taux de change constants, il a progressé de +41%. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs entrés en opération en Argentine et en Australie au cours de l'année 2021 ainsi qu'en France en 2021 et au premier semestre 2022. Elle résulte également du chiffre d'affaires "early generation" enregistré par plusieurs centrales sur les 9 premiers mois de l'année, en particulier au 3e trimestre, principalement en Finlande mais aussi en Australie, en Irlande et en France, dans un contexte de prix de marché très élevés. Ce contexte a également eu un effet positif sur les revenus des centrales en opération vendant une partie de leur électricité sur le marché, notamment en Australie.

Le chiffre d'affaires de l'activité solaire a augmenté de 20% à 147,5 ME par rapport aux 9 premiers mois de 2021 grâce principalement à la contribution des actifs mis en service au cours de l'année 2021, en particulier Altiplano 200 en Argentine, mais aussi plusieurs centrales en France en 2021 et au 1er semestre 2022. Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne a progressé de 50% à 141,1 ME par rapport aux 9 premiers mois de 2021. Le chiffre d'affaires de l'activité stockage a presque triplé pour atteindre 65,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2022.

Sur les 9 premiers mois de 2022, la part des ventes d'énergie de Neoen sur le marché a atteint 33% du chiffre d'affaires consolidé (24% sur les 9 premiers mois de 2021).

Perspectives

Neoen revoit à la hausse la fourchette de son objectif d'Ebitda ajusté 2022 à un niveau compris entre 390 et 410 ME (380 à 400 ME prévu précédemment). Ce relèvement est notamment dû à la performance observée au 3e trimestre, en particulier sur le chiffre d'affaires "early generation" enregistré en Europe. Cet objectif d'Ebitda ajusté tient compte de 16 ME de produits nets de cessions d'actifs dans le cadre de l'activité de 'farm-down' relatifs à la cession de 95% de la Centrale de Saint Sauvant, soit environ 4% de l'Ebitda ajusté.

La marge d'Ebitda ajusté devrait être comprise entre 80 et 85%.

Neoen confirme par ailleurs son objectif de générer une croissance annuelle à 2 chiffres de son Ebitda ajusté entre 2022 et 2025.

Le Groupe réitère enfin son objectif de plus de 5 GW en opération courant 2023 et son ambition d'atteindre au moins 10 GW de capacité en opération ou en construction10 d'ici fin 2025.

L'ensemble des objectifs du Groupe tiennent compte de la meilleure estimation à date du calendrier d'exécution de ses projets et de sa vision actuelle de l'évolution des prix de marché.